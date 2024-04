Thierry Neuville aborde en leader la 4e manche du championnat

Un an après l'accident mortel de Craig Breen lors des reconnaissances du rallye, le WRC revient en Croatie. Hyundai célébrera la mémoire du pilote avec le drapeau irlandais présent sur les voitures de Neuville, Tänak et Mikkelsen.

Grégoire Munster et Louis Louka vont tenter de s'illustrer davantage que sur ce début de saison. "J'ai hâte d'être en Croatie et de retrouver l'asphalte, la surface sur laquelle je me sens le plus à l'aise", a déclaré Munster, qui pilote sous licence luxembourgeoise.