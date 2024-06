Thierry Neuville dernier vainqueur en Pologne: "Un rallye rapide avec de gros sauts"

En tant que leader du championnat, Neuville, 36 ans, devra ouvrir la route de ce troisième rendez-vous sur terre de la saison après le Portugal et la Sardaigne. "J'aime beaucoup ce rallye", a confié Neuville. "C'est un rallye sur terre, rapide, avec quelques gros sauts et peu de visibilité sur les sommets. Il faudra être bien préparé au départ. Cela veut dire que les réglages de la voiture devront être bons, tout comme les notes. Je pense que nous aurons besoin de beaucoup d'adhérence et de traction mais je ne pense pas que ce sera tellement différent des autres rallyes sur terre de la saison."

C'est déjà la sixième fois de suite que Neuville devra ouvrir la route. "Ouvrir la route peut être un gros avantage ou un gros inconvénient en fonction du balayage qu'il y aura. Nous nous attendons à être réguliers et rapides afin de pouvoir marquer des points aux trois championnats (pilote, copilote et constructeurs, ndlr.)."