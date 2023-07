Thierry Neuville occupe la 2e place après la deuxième journée

En tête du rallye après la première boucle du jour, Neuville a connu une seconde partie de journée plus compliquée en signant le quatrième temps des cinquième et septième spéciales et le cinquième temps des sixième et huitième spéciales. Des performances qui ont fait chuter le Saint-Vithois à la 2e place du rallye à 3 secondes de Rovanperä, auteur de deux scratchs durant la seconde boucle. Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) est 3e à 12.2 secondes.

"C'est une journée positive pour nous. On est content d'être dans le rythme, c'est vraiment important pour nous. Demain (samedi, ndlr), on aura une bonne position de départ", a brièvement réagi Neuville après l'arrivée de la dernière spéciale du jour.