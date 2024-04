Treize Belges au départ du GT World Challenge Endurance 2024

Treize pilotes et trois écuries belges seront dans le Var les 6 et 7 avril. L'écurie gembloutoise Comtoyou Racing fera courir six d'entre eux sur quatre Aston Martin AMR Vantage GT3 différentes. Associés au Danois Sebastian O'Gaard, Nicolas Baert et Esteban Muth rouleront sur la N.12 en catégorie Silver Cup, tout comme Sam Dejonghe et Matisse Lismont, équipiers du Britannique Charles Clarke sur la N.21. John de Wilde et Kobe Pauwels, épaulés par le Néerlandais Job Van Uitert, rouleront en Bronze Cup sur la N.11. La voiture de pointe, la N.007, sera confiée aux Danois Nicki Thiim et Marco Sorensen ainsi qu'à l'Italien Mattia Drudi.

BMW Team WRT engagera trois M4 GT3. Comme en 2023, Dries Vanthoor et Charles Weerts partageront la N.32 avec le Sud-Africain Sheldon Van der Linde. Équipier de Valentino Rossi, Maxime Martin est rejoint cette année par le Suisse Raffaele Marciello sur la N.46.