Un total de 67 voitures engagées aux 24 Heures de Spa-Francorchamps avec 19 pilotes belges

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps, deuxième manche du GT World Challenge Europe Endurance, se tiendront du 26 au 30 juin prochains. Pour cette édition du centenaire, pas moins de 67 voitures seront engagées. La catégorie Pro, la catégorie reine, sera la plus représentée avec 24 voitures.

Dans le camp BMW, Maxime Martin, déjà vainqueur en 2016, sera aux côtés du Suisse Raffaele Marciello et de l'Italien Valentino Rossi, l'ancienne star du MotoGP participant à ses troisièmes 24 Heures. Leurs compagnons d'écuries au sein du team belge WRT, Charles Weerts et Dries Vanthoor, tenteront de vaincre le signe indien avec le Sud-Africain Sheldon van der Linde, eux qui n'ont jamais fait mieux qu'une 2e place.

Si certains équipages ne sont pas encore complets, 19 pilotes belges sont pour l'instant inscrits, dont six en catégorie Pro. Double vainqueur de l'épreuve, le Limbourgeois Laurens Vanthoor tentera la passe de trois sur une Porsche 911 GT3 R avec les Français Kévin Estre et Patrick Pilet.

Enfin, le Courtraisien Frédéric Vervisch sera présent sur une Ford Mustang, la principale nouveauté sur la grille alors que Jan Heylen sera présent sur une Audi R8 LMS de l'équipe Haas RT, basée en Belgique.

Parmi les autres pilotes, Sarah Bovy (Lamborghini Huracan) et Louis Machiels (Ferrari 296) comptent déjà plusieurs victoires de catégorie et font partie des favoris dans la Bronze Cup, catégorie plus orientée pour les gentlemen drivers.

Côté équipes, quatre formations belges seront présentes avec WRT, Comtoyou, Boutsen VDS et Haas RT.