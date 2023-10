Baisse du pouvoir d'achat: voici les solutions du PS

Il faut augmenter les bas et moyens salaires. C’est notre priorité absolue. Nous souhaitons que le travail soit moins taxé pour les bas et moyens salaires pour que ces travailleurs aient plus d’argent net en poche à la fin du mois.

Quelle est LA mesure que vous ne lâcherez pas une fois assis à la table des négociations ?

La même ! L’augmentation des bas et moyens salaires. Aujourd’hui, les familles avec des bas et des moyens revenus ont des difficultés à boucler les fins de mois et du mal à faire face à la forte inflation des prix, en particulier ceux des produits alimentaires. Certains travailleurs, souvent des travailleuses, se voient imposer des contrats de travail à temps partiel et des horaires variables. Nous devons leur permettre d’avoir un salaire digne, nettement supérieur à leur salaire actuel. On a aussi une attention particulière pour les travailleurs des secteurs qui ont assuré le fonctionnement de notre société pendant la crise sanitaire. Aujourd’hui, c’est au tour de la société tout entière de reconnaître leur utilité, ce qui passe notamment par une forte augmentation de leur salaire.

Pour financer cela, le PS veut aller chercher l’argent là où il est : chez les ultra-riches, ceux qui ont un patrimoine au-delà de 1,25 million d’euros en plus de la maison d’habitation et des biens affectés à l’activité professionnelle.