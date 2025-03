Belfius va réinvestir dans l'armement, y compris nucléaire: comment la banque se justifie-t-elle?

La troisième banque du pays intègre aussi les armes nucléaires à cette révision, alors que de nombreuses banques, qui soutiennent à nouveau la défense, continuent de les exclure. "Bien que les armes nucléaires partagent certaines caractéristiques avec des armes controversées, telles que la possibilité d'effets aveugles et disproportionnés, elles sont considérées comme cruciales pour la dissuasion par l'Otan, et leur production, leur utilisation et leur commerce sont fortement réglementés et surveillés par la communauté internationale", justifie Belfius.

La précédente version de sa politique excluait explicitement toute entreprise tirant plus de 10% de ses revenus d'activités liées à l'armement.