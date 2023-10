Bons d’État: certaines banques réagissent en augmentant leurs taux d'épargne

Les bons d'état à un an ont eu énormément de succès fin août. On vous en a parlé, plus de 22 milliards ont été récoltés, un record. L'objectif du gouvernement était de motiver les banques à élever leur taux d'intérêt en montrant l'exemple. Il semblerait que ça marche. Un mois après cette opération, certaines banques ont augmenté ces taux.

"Belfius propose un taux de 2% sur un certain compte, le compte fidelity. C'est assorti de plusieurs conditions. On imagine que les autres grandes banques, KBC, ING ou BNP, vont s'aligner progressivement sur ce taux", indique Martin Buxant, notre spécialiste économie.

C'est justement l'objectif recherché par le gouvernement: inciter des taux plus compétitifs. "Un certain nombre d'entre elles ont vu une partie de leur fonds de commerce partir. Il faut le reconstituer en attirant des clients, et on le fait en offrant un meilleur taux d'intérêt", explique Etienne De Callatay, professeur d'économie à l'Université de Namur.

Mais les offres les plus agressives viennent en réalité des banques 100% digitales. "D'une part, parce qu'elles s'adressent à un public plus informé, plus à l'écoute. Il va changer plus facilement de banque, donc elles se doivent d'offrir une rémunération plus attractive. D'autre part, elles ont moins prêté en termes de prêts et notamment en termes de prêts hypothécaires", ajoute Etienne De Callatay.