Frais bancaires et comptes épargne: comment faire des économies?

Pour les personnes qui ne veulent pas utiliser les outils numériques, un compte classique peut coûter environ 95 euros par an. Mais en choisissant le service bancaire universel, on peut réduire ce montant à 60 euros par an, soit une économie de 35 euros. Ce service est surtout destiné aux utilisateurs non-numériques et inclut des opérations manuelles, une carte de débit et la domiciliation de factures.

Les frais d'un compte à vue peuvent beaucoup varier selon la façon dont vous le gérez. Test-Achats distingue deux types de consommateurs: ceux qui préfèrent ne pas tout faire en ligne et ceux qui sont plus à l'aise avec le numérique.

Il n'est pas toujours possible de changer de banque, par exemple quand on a un crédit hypothécaire. Dans ce cas-là, Test-Achats suggère de "vérifier au sein de cette banque s'il n'existe pas un autre compte bancaire mieux adapter à vos habitudes de consommation".

Il existe aussi des options encore moins chères. Par exemple, un compte à vue chez Argenta coûte environ 20 euros par an, et CBC ou Europabank proposent des comptes à 39 et 42 euros par an respectivement.

Typiquement, une variable qui peut déterminer le coût du compte à vue est la présence ou non d'une carte de crédit associée au compte. Si vous n'utilisez votre carte de crédit que pour des achats en ligne, vous pouvez vous demander si vous avez encore besoin de cette carte, étant donné que de plus en plus de cartes de débit ordinaires sont équipées d'une fonction “Visa Debit ou Mastercard Debit” et sont donc plus facilement utilisables pour les achats sur Internet.

Supprimer cette carte de crédit peut vous faire économiser une vingtaine d'euros par an.

Choisir le bon compte d’épargne

Pour les comptes d’épargne, il n’est pas nécessaire de changer de banque principale. Vous pouvez ouvrir un compte d’épargne dans une autre banque tout en gardant votre compte courant.

Par exemple, le compte d’épargne le plus populaire en Belgique offre un taux de base de 0,5 % et une prime de fidélité de 0,25 %. Concrètement, avec 10.000 euros sur ce compte, vous gagnerez 75 euros d'intérêts après un an. Si vous choisissez un des meilleurs comptes disponibles, comme le Vision Plus de Santander, qui offre un taux de base de 0,85 % et une prime de fidélité de 1,80 %, vous pourriez toucher jusqu'’à 265 euros, soit 190 euros de plus par an.

Le choix du compte d’épargne n’est pas toujours simple, notamment à cause du système actuel qui combine un taux de base et une prime de fidélité. Pour ceux qui veulent pouvoir retirer leur argent à tout moment, il vaut mieux choisir un compte avec un taux de base élevé pour ne pas perdre la prime de fidélité.

Test-Achats demande une simplification des comptes d'épargne : fusionner le taux de base et la prime de fidélité en un seul taux, pour que tout le monde puisse mieux comprendre. "Le taux que vous voyez, c’est le taux que vous recevez", déclare la porte-parole, Julie Frère, appelant à plus de transparence.