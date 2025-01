La Fédération du secteur financier lance un avertissement aux arnaques: "Il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça"

Face au nombre d'arnaques et de fraudes, Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, lance un avertissement et veut dénoncer certaines pratiques utilisées par les voleurs.

Tout commence par un message vocal automatisé qui demande de contacter un numéro en urgence. La mésaventure est arrivée à Joël il y a quelques jours. "J'ai reçu cet appel à 14h21, ça a duré 54 secondes. C'est un numéro totalement belge, totalement légal, rien n'apparaît qui est frauduleux". Vigilant, il ne s'est pas laissé prendre au piège et témoigne pour mettre en garde : "J'ai bien l'impression que des gens se feront encore avoir, maintenant, demain, très demain, dans un mois, dans un an, parce qu'il y a une peur panique", estime-t-il.

Lors d'un "phishing à la carte bancaire à domicile", les escrocs se font passer pour des employés de banque ou des policiers. Dans un premier temps, ils appellent leur victime, prétextant un problème avec la carte bancaire, qui devrait être remplacée, ou des transactions suspectes. Ils se rendent ensuite au domicile pour récupérer la carte bancaire et le code PIN de leur victime. Ils la convainquent aussi de leur remettre d'autres objets de valeur (argent liquide, bijoux...), assurant les mettre en sécurité.

"Les banques ont des limites journalières et hebdomadaires pour les paiements et aussi les retraits d'argent. Évidemment, les fraudeurs vont essayer d'atteindre ces limites et parfois, la personne ne se rend pas compte tout de suite qu'elle a été victime d'arnaques et donc, ils continuent les jours et les semaines suivants", prévient Charline Gorez, porte-parole de la fédération belge du secteur financier (Febelfin)

Des préjudices de plusieurs milliers d'euros

La police fédérale relève que ce phénomène a particulièrement été observé à Liège, avec une quinzaine de faits constatés depuis septembre. Le phénomène s'intensifierait depuis novembre, selon le commissaire Alexandre Carboni, de la zone de police Seraing/Neupré. Sur cette zone, les préjudices sont compris entre 7.000 et plus de 20.000 euros.