Le patrimoine financier des Belges n'a jamais été aussi élevé: en moyenne, chaque ménage dispose de 240.000 euros

Concrètement, d'après la Banque nationale de Belgique, chaque ménage dispose, en moyenne, d'un patrimoine financier net d'environ 240.000 euros.

"L'échéance du bon d'État fiscalement avantageux a redessiné les avoirs financiers des ménages au troisième trimestre de 2024. Les investissements nets totaux des ménages se sont élevés à 6,6 milliards d'euros", constate la BNB.

Les ménages ont ainsi principalement investi dans des comptes à terme (+12,8 milliards d'euros) et dans des parts de fonds d'investissement (+6,1 milliards d'euros), tandis qu'ils ont réduit leurs placements dans les titres à revenu fixe (-13,2 milliards d'euros). "Le montant libéré à l'échéance du bon d'État s'élevant à 22 milliards d'euros et les placements en titres de créance n'ayant reflué que de 13,2 milliards d'euros, les ménages ont donc réinvesti une partie des fonds débloqués dans des titres à revenu fixe, tels que les bons de caisse, les bons d'État et autres obligations", observe-t-on encore.