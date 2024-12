"C'est unique au monde": connaissez-vous le coticule, ce patrimoine belge réputé mondialement?

Gauthier Deblanc, géologue, explique : "La plus fine, c’est ce qu’on appelle le coticule. Elle est jaunâtre et permet d’atteindre une finesse digne d’un rasoir".

L’autre face, plus sombre, permet un travail plus classique. À Lierneux, la veine exploitable s’étend sur 20 km de long et 5 km de large. Le coticule et la pierre bleue y sont extraits depuis le XVIIᵉ siècle.

"C’est une fierté pour le village, pour la commune et pour la région, car c’est une pierre unique au monde. Jadis, elle servait à aiguiser les couteaux, et même les chirurgiens l’utilisaient pour affûter leurs instruments", s’enthousiasme André Samray, bourgmestre de Lierneux.

À l'atelier, le dernier encore en activité dans la région, les pierres sont découpées en fines tranches. Le coticule et la pierre bleue sont ensuite collés et poncés avant d’être expédiés vers des amateurs de lames parfaitement affûtées. Le travail se fait toujours avec une pierre mouillée.

Un patrimoine que la commune de Lierneux souhaite valoriser davantage. Parmi les projets en cours, la construction d’un refuge et l’aménagement d’une balade géologique pour découvrir le coticule.