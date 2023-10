Le pont roi Baudouin à Huy fermé jusqu'aux fêtes de fin d'année en raison d'un chantier

Par ailleurs, du 14 novembre jusqu'à l'hiver, les usagers circulant sur la N90 depuis Liège ne pourront plus rejoindre directement la N641 (en direction de Modave) et seront déviés par la rue des Crépalles, jusqu'à la N66.

Dès jeudi et jusqu'au 14 novembre, les automobilistes souhaitant relier la rive droite et la rive gauche seront déviés via le pont de l'Europe, situé à moins d'un kilomètre du pont roi Baudouin. Les autres conditions de circulation locale ne souffriront pas de changement.

Les usagers circulant sur la N641 depuis Huy ne pourront plus non plus rejoindre directement la N90. Leur trajet sera dévié via le Quai Dautrebande et le Quai d'Arona jusqu'au giratoire dit "du téléphérique" situé sur le Quai d'Arona (N90), afin de pouvoir rejoindre le Quai de Namur.

La rue de la Collégiale restera accessible pendant cette phase.

La circulation sur le pont roi Baudouin devrait être rétablie "avant les fêtes de fin d'année", selon la Sofico. Le pont restera accessible aux piétons pendant les travaux.