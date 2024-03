Le salaire médian passe à 3.100 euros brut par mois pour les travailleurs à temps plein

Par "salaire mensuel brut", on entend le montant mensuel figurant sur la fiche de paie, sans les primes de fin d'année et les pécules de vacances. Ce montant ne tient également pas compte des avantages extra-légaux, ni des coûts de l'employeur.

"Cette année encore, l'augmentation réelle des salaires bruts est de 2,1 % en Wallonie et de 2,8 % à Bruxelles. Par rapport à il y a cinq ans, l'augmentation totale est d'environ 20 % et plus en Wallonie et à Bruxelles", analyse Virginie Verschooris, consultante en rémunération chez SD Worx.