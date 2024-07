Les ventes de speed pedelecs neufs en chute libre au premier semestre

Les immatriculations de speed pedelecs neufs ont chuté de 15,9% par rapport à la même période en 2023, passant de 8.414 à 7.073 unités. Cette tendance baissière se confirme en juin avec une diminution marquée de 24,4% sur un an.

En revanche, le marché de l'occasion continue de tourner à plein régime. Depuis le début de l'année, 3.964 speed pedelecs d'occasion ont déjà été immatriculés en Belgique, ce qui représente 23,9% de plus qu'en 2023 (3.199 unités) et 46,6% de plus qu'en 2022 (2.704 unités).