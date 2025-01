Panier RTL info-Testachats: quel produit a le plus augmenté ces derniers mois?

Comme chaque mois, nous faisons le point sur l’inflation en supermarchés grâce au panier RTL info-Testachats. Le prix de plus de 3000 produits de base est analysé dans 7 chaînes de supermarchés.

Certains articles connaissent néanmoins des baisses significatives depuis un an :

Malgré ce recul, certains produits continuent d’afficher des hausses marquées sur un an. En tête du classement :

Qu’attendre pour 2025 ?

Le Bureau du Plan prévoit une baisse progressive de l’inflation générale sous les 2 % au second semestre 2025, notamment grâce à la stabilisation des coûts de l’énergie et des matières premières. Cependant, Julie Frère reste prudente : "Les prix alimentaires restent imprévisibles, soumis à des effets de cascade, qu’ils soient prévisibles, comme les indexations salariales, ou non, comme lous coûts des transports ou de l’énergie."

L’impact des accords commerciaux, comme ceux liés au Mercosur, pourrait également jouer un rôle en 2025, notamment en augmentant l’importation de produits à bas coût, parfois au détriment des producteurs locaux.

Pour les consommateurs, des marges d’économies existent. Selon Testachats, "un ménage de deux personnes peut économiser plus de 500 euros par an" en modifiant ses habitudes d’achat.