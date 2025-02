Pourquoi un préavis de grève de quasiment un an a été déposé chez BNP Paribas Fortis

La banque a annoncé fin janvier son souhait d'externaliser une partie des activités et du personnel de son "Client Service Center" et de les intégrer, dès 2026, dans une entité spécifique belge au sein de la société Accenture. Plus de 500 personnes sur un total de 1.100 équivalents temps plein seraient concernées.

"La direction campe sur ses positions avec des explications insuffisantes, qui ne justifient pas le transfert des travailleurs vers une nouvelle société au sein du groupe Accenture", expliquait récemment Murielle Montignies, co-présidente du comité CNE.