Toujours intéressant, le nouveau bon d'État? Une économiste vous explique tout

La période de souscription se déroulera de ce jeudi 5 au vendredi 13 septembre inclus, et jusqu'au 12 septembre pour les personnes passant directement par le service des Grands Livres de l'Agence de la Dette (avec réception des fonds au plus tard le 13 septembre).

Pour rappel, "quand on investit dans un bon d’État, on investit dans la dette de l’État, alors que quand on investit via une banque, c’est un investissement dans la banque", explique Charlotte Montpellier, économiste chez ING.

"Cette année-ci, ce n’est pas la même chose : le bon d’État est la même chose que les autres solutions. Et on voit que l’État belge et que l’Agence de la Dette n’ont pas décidé de frapper haut et fort en termes de taux. Le taux annoncé pour un an est de 2,75. Sur le marché, la plupart des comptes à terme sont avec un taux plus élevé. On peut donc supposer que l’État n’est pas volontaire de récupérer l’ensemble qui avait été investi et qu’il se contentera d’une plus petite partie", ajoute-t-elle.

De manière générale, les bons d'État restent "de bonnes solutions si on veut placer de l’argent pour des petites périodes. Par contre, si on a un horizon de placement plus long, ça vaut la peine de regarder d’autres solutions qui pourraient plus facilement battre l’inflation", conclut-elle.