Un business qui rapporte: Volkswagen enregistre de nouvelles ventes record grâce à ses... saucisses

Le groupe automobile allemand a enregistré un nouveau record de vente de saucisses l'an dernier. Il a ainsi écoulé 8,55 millions de saucisses, 200.000 de plus que le précédent record établi en 2023, a indiqué un porte-parole de l'entreprise.

Ces chiffres ont été communiqués dans une note interne transmise au personnel. Depuis des années, le "modèle" le plus vendu de Volkswagen est la VW-currywurst. La saucisse est vendue dans plus de 30 cantines et stands de Volkswagen.

En Basse-Saxe, la saucisse au curry - que Volkswagen fabrique elle-même dans sa propre boucherie - se trouve également dans les rayons de nombreux supermarchés.