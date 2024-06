Une étude a examiné les institutions wallonnes: voici pourquoi elles coûtent si cher

Partager:

On dit souvent que la politique belge est très complexe avec ses 7 parlements, ses 6 gouvernements et ses 5 niveaux de pouvoirs Toutes ces institutions ont un coût. Une étude d'Alexandre Lamfalussy et Jean Hindriks (UCLouvain) révèle qu'il est très élevé, surtout en Wallonie. Les coûts de nos institutions sont particulièrement élevés dans deux niveaux de pouvoir : les communes et les provinces. On en parle assez peu de ces 10 provinces qu’on a tous étudiées à l’école. Elles jouent un rôle en matière d’enseignement, de santé ou encore de culture. À lire aussi "Même constat, mais pas le même remède": MR et syndicats parviendront-ils à s'entendre sur l'emploi?

Il y en a 5 en Wallonie et 5 en Flandre, mais les provinces wallonnes sont bien plus dépensières : 306 euros par habitant, contre 113 euros par habitant en Flandre.

Pourquoi ? Parce que les provinces wallonnes emploient beaucoup plus de personnel. Près de 9.000 équivalents temps plein (8.916) de notre côté contre près de 5.000 en Flandre (4904). En tout, ces provinces représentent quand même 1,1 milliard d’euros en termes de dépenses annuelles. De gros écarts régionaux entre les ministres Les cabinets ministériels coûtent 300 millions d’euros, bien plus que les budgets prévus. Les ministres sont bien plus nombreux en Wallonie que dans le nord du pays. En Flandre, il y a 9 ministres, tandis qu'on en compte 21 en Wallonie et à Bruxelles. Rappelons quand même qu’il y a plusieurs ministres flamands à Bruxelles.