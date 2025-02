Votre loyer a augmenté? Voici la règle d'or pour éviter tout endettement et mauvaises surprises

Si les loyers augmentent, ils constituent parfois une part importante du salaire. Or, la règle d'or est de ne pas dépasser les un tiers de cette somme pour équilibrer votre budget dépense... Sauf qu'aujourd'hui, on se rapproche parfois des 35%, voire des 40%.

Souvent, les agents immobiliers doivent refuser de louer un bien dont le loyer prend une trop grosse part des revenus du potentiel futur locataire. "Il y a des personnes qui insistent en disant qu'ils feront des efforts et des sacrifices. Ils proposent, ils insistent pour obtenir le bien. Et je me répète, il n'y a pas une limite fixe, mais le propriétaire ne veut pas être responsable d'une personne qui ne puisse pas faire face à ces échéances", explique Stéphan Bartholomé, administrateur d'une agence immobilière.

En Wallonie, il est de plus en plus compliqué de trouver un bien sous la barre des 800 euros. Dans cette agence immobilière du centre de Liège, treize biens alloués sur trente-et-un affichent un loyer inférieur à 600 euros.

Mais alors, quel est le bon montant ?

Il est conseillé de gagner trois fois la somme de votre loyer. Mais est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Pas vraiment. Dans de nombreux cas, la le loyer représente une grande part de dépense. "On aime bien la garder un peu sur le côté et puis on a des animaux aussi. Mais le loyer, oui, ici, il est cher", témoigne une locataire. "En prenant les charges, entre 30 et 40 %, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix maintenant. Si on veut être dans le centre-ville, si on veut être proche du travail... les prix augmentent", ajoute un autre.

Aujourd'hui, lorsqu'un propriétaire met un bien en location, il est souvent très attentif à la règle des entières. Et pour éviter les mauvaises surprises, Olivier Hamal, Président du syndicat national des propriétaires et co-propriétaire, conseille que le loyer ne dépasse pas les 30% à 40% de vos revenus : "La charge de logement, c'est-à-dire non seulement le loyer, mais également les charges locatives, les frais de chauffage, ne doivent pas dépasser les 30% et 40 % des revenus du candidat locataire. De façon à éviter évidemment un phénomène d'endettement dans le chef du locataire".