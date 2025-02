Se loger de manière abordable devient de plus en plus rare: une nouvelle barre symbolique a été franchie en Wallonie

Le marché de l'immobilier est de plus en plus sous pression. Le logement abordable se fait de plus en plus rare. Les agences immobilières constatent une baisse significative du nombre de biens disponibles, ce qui favorise la hausse des prix des loyers.

"On va commencer par la capitale. Ici, le loyer moyen est de 1 321 euros, soit 15 % de plus que l'année passée. Sauf que Bruxelles a une particularité : c'est la seule région en Belgique où il y a plus de locataires que de propriétaires", explique-t-elle.

Trouver un logement à un prix raisonnable devient malheureusement de plus en plus rare. Concrètement, où en est-on ? Notre journaliste fait le point.

Mais dans quel type de bien se logent-ils ? "Pour les maisons de façade, on débourse en moyenne 2 220 euros de loyer. C'est un prix qui a augmenté de 20 % en un an".

Cependant, ce type de bien devient de plus en plus rare, au profit des appartements. "C'est le bien préféré des Bruxellois. Ils y déboursent en moyenne 1 255 euros de loyer. C'est un prix qui a augmenté de 3 % en un an".

Quant à la commune la plus chère, on retrouve Woluwe-Saint-Pierre, où les habitants déboursent en moyenne 1 486 euros de loyer. Les moins chers, eux, se trouvent à l'opposé de la ville, dans les communes de Jette (946 euros), Ganshoren (956 euros) et Anderlecht (973 euros). "Ce sont les trois seules communes où les loyers sont en dessous de la barre des 1 000 euros", précise notre journaliste.