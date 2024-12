À 15 ans, un ado belge mesure déjà plus de 2,20m: "Pour les chaussures, en taille 50, c'est compliqué"

Bob, un adolescent de Leuven, mesure déjà 2,23 m à seulement 15 ans. Ambitieux et plein d'humour, il vise le record de taille belge, tout en s'adaptant à son quotidien hors normes.

A 15 ans, Bob, élève en quatrième secondaire au Sint-Pieterscollege de Leuven, impressionne par sa taille exceptionnelle. "Cette année, j’ai grandi de sept centimètres, mais l’année dernière, c’était un centimètre par mois", raconte-t-il à nos collègues de HLN. En sixième primaire, il mesurait déjà deux mètres, un objectif qu’il s’était fixé à l’époque.

Le record actuel est détenu par Alain Delaunois, originaire de Stavelot, qui mesure 2,30 m. Bob, toutefois, reste confiant : "Le plus grand adolescent, je le suis déjà". Mais, la taille exceptionnelle de Bob exige des adaptations constantes. Son père, Pieter, qui mesure également plus de 2 mètres, explique : "Nous avons dû acheter une nouvelle voiture et un lit de 2,40 m. Même en avion, il faut des sièges près de la sortie de secours." Quant aux vêtements, Bob a aussi un peu de mal : "Je trouve encore des t-shirts en XXXL, mais pour les chaussures, taille 50, c’est compliqué."