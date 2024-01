Accident de motoneige en Suisse: une personne perd la vie, une Belge grièvement blessée

L'accident s'est produit peu après 19h, a annoncé dimanche la police valaisanne. Sept personnes avaient pris place sur une motoneige et une remorque circulant sur la route des Mayens à Aminona. Au sommet d'une pente, l'engin a quitté la route et a dévalé un talus sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser contre un mur. À leur arrivée sur place, les secours n'ont pu que constater le décès d'une passagère. Une seconde passagère, de nationalité belge, a été héliportée à l'hôpital de Sion, grièvement blessée. Ses jours ne sont plus en danger. Le Ministère public a ouvert une enquête.