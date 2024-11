Après l'enfer, le soulagement: le couple de Belges rescapé d'un naufrage en Egypte de retour au pays

Après avoir été secouru, le couple a été placé dans un dispensaire à Marsa Alam. Les conditions de vie y étaient déplorables. "On ne nous a pas désinfectés, on nous a fait des prises de sang, les draps sont sales, tout est dégueulasse, la salle de bain aussi, tout est cassé", avait déclaré Christophe dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. "C’est une prison ici. On ne peut pas sortir, on ne peut rien faire, on est bloqués. Il faut faire quelque chose. (…) On n’en peut plus, après tout ce qu’on a vécu, on doit encore supporter tout ça, on n’en peut plus", concluait-il en pleurant.

Finalement, Lucianna et Christophe ont pu être rapatriés grâce à Europ Assistance.