Assassinats sauvages de Magali et sa fille, Coline, à Kraainem: Pierre Devalet écope de 30 ans de prison

La cour d'assises de Bruxelles a condamné les trois auteurs du double assassinat de Kraainem. Pierre Devalet, le commanditaire, écope de 30 ans de réclusion, tandis que Beby Ngongi, l'exécutant, et Vincent Léglise, l'intermédiaire, sont condamnés à perpétuité. En mars 2022, Magali Wagner et sa fille Coline Ghinet ont été tuées dans leur maison à Kraainem, poignardées après avoir été droguées. Devalet avait orchestré le meurtre suite à la volonté de sa compagne de rompre avec lui.

Au cours de la nuit du 23 au 24 mars 2022, Magali Wagner, compagne de Pierre Devalet, et la fille de celle-ci, Coline Ghinet, ont été sauvagement tuées dans leur maison à Kraainem.

La cour d'assises de Bruxelles a condamné, samedi peu après minuit, les trois auteurs du double assassinat de Crainhem à des peines de réclusion de 30 ans à la perpétuité. Pierre Devalet, le commanditaire, est condamné à 30 ans de réclusion, Beby Ngongi, l'exécutant, et Vincent Léglise, l'intermédiaire, sont tous deux condamnés à la réclusion à perpétuité.

Le jury avait établi jeudi soir que les trois accusés étaient tous coupables comme auteur ou co-auteur du double assassinat. Pierre Devalet a commandité les crimes, Beby Ngongi les a exécutés et Vincent Léglise est intervenu comme un intermédiaire essentiel entre les deux premiers, qui ne se connaissaient pas.

Rappel des faits

Le 24 mars 2022 vers 20h00, les corps sans vie de Magali Wagner, âgée de 46 ans, et de sa fille, Coline Ghinet, âgée de 17 ans, ont été découverts dans leur maison à Kraainem. Leur décès remontait à plusieurs heures.

Mère et fille avaient été tuées de plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge, après avoir été droguées. Pierre Devalet, compagnon de Magali Wagner, a rapidement été soupçonné. Il est apparu que leur couple battait de l'aile et que Magali avait pris la décision de le quitter après dix ans de vie commune.

Plusieurs mois après les faits, il a avoué être celui qui a enclenché la mécanique meurtrière en faisant appel à un ami de son frère, Vincent Léglise, lequel a chargé son ami Beby Ngongi d'exécuter les deux femmes. L'enquête de téléphonie a dévoilé plus de 100 contacts entre Pierre Devalet et Vincent Léglise entre novembre 2021 et mars 2022.