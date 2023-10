Attaque terroriste à Bruxelles: "Le service antiterrorisme est en sous-effectif, c'est incompréhensible", dénonce Denis Ducarme

Denis Ducarme, député MR, s’est par ailleurs exprimé dans bel RTL Matin par rapport aux effectifs des policiers chargés de l’antiterrorisme. "En 2018, ils étaient 167. Aujourd’hui, ils sont moins de 100. C’est incompréhensible. Cela fait deux ans que j’indique que la menace terroriste n’est pas derrière nous. Le ministre de l’Intérieur n’a pas été réceptif aux messages que j’ai délivré depuis deux ans en la matière car certains pensaient que la menace était derrière. On voit bien que ce n’est pas le cas"

L'auteur de l'attentat qui a fait deux morts lundi soir à Bruxelles a probablement été interpellé ce mardi matin. Le suspect -Abdesalem L.- est d'origine tunisienne et séjournait illégalement en Belgique. La recherche s’est poursuivie sans relâche jusqu’à ce matin 8h.

Selon lui, il faut renforcer les services chargés de l’antiterrorisme en Belgique : "C’est une évidence. On a connu l’attentat du musée juif en 2014, les attentats de Zaventem et Maelbeek en 2016, on a eu une commission d’enquête, des recommandations…Tout n’a pas été mis en œuvre. Il y a une responsabilité politique."

Le suspect séjournait donc illégalement en Belgique. "Il y a un problème. Il y a un demandeur d’asile signalé comme radical. Et cette personne reste en liberté… Si on veut protéger les Belges, il faut que ces gens, des demandeurs d’asile qui envoient des signaux, soient enfermés dans des centres. Ce n’est pas normal. Cela soulève des questions. Si on constate que d’autres demandeurs d’asile sont signalés comme radicaux, cela pose un problème."