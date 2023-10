Attaque terroriste à Bruxelles: quelles sont les suites de l'enquête? "Un moment crucial pour savoir si c'est un terrorisme spontané"

L'auteur de l'attentat à Bruxelles qui a coûté la vie à deux personnes lundi soir à Bruxelles est décédé de ses blessures, a confirmé mardi vers 10h00 le parquet fédéral, saisi de l'affaire. L'homme avait été neutralisé par les forces de l'ordre un peu plus tôt lors d'un échange de tirs dans un café de la rue Van Oost à Schaerbeek.

La police l'a retrouvé ce matin à la suite d'une dénonciation. "Généralement, quand on sait que l'intéressé a un téléphone, a des amis, est connu d'un certain quartier... la police et la Sûreté de l'Etat vont mettre ensemble une série de moyens comme le traçage du téléphone. Dans le cas présent, le patron du café l'aurait reconnu. Il est pratiquement venu se livrer", souligne André Jacob, ancien commissaire-divisionnaire de la Sûreté de l'Etat.

L'enquête n'est par ailleurs par encore terminée. "Le problème actuel est de rechercher les éventuels complices, rechercher s'il n'y a pas de liens avec d'autres personnes, avec son entourage, avec l'étranger... par rapport à l'utilisation de ses téléphones. C'est le moment le plus crucial pour savoir si, vraiment, on a à faire à ce terrorisme spontané", indique André Jacob