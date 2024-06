Cinq ans de prison requis pour un viol sur une femme rencontrée sur un site de rencontre

Le ministère public a requis, mercredi en fin de matinée devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de cinq ans de prison contre un homme poursuivi pour viol, coups et blessures et séquestration sur une femme rencontrée en ligne. Le jeune homme conteste l'agression sexuelle, affirmant qu'il s'agissait "d'une relation sexuelle consentie".

Poursuivi pour viol, coups et blessures et séquestration, le suspect reconnaît uniquement l'existence de coups qui ont eu lieu "lors d'une bagarre parce qu'il a refusé d'épouser la victime après la relation sexuelle consentie", a-t-il expliqué. "Les femmes marocaines ont tendance à se plaindre d'un viol. Je regrette de l'avoir rencontrée", a ajouté l'individu.

Cinq ans de prison ont été requis contre le prévenu, par le substitut Vervaeren. Me Druart, à la défense, a plaidé un acquittement pour le viol et une peine de travail pour les coups et blessures. Selon l'avocat, un doute doit profiter à son client. "Pourquoi a-t-elle désinstallé le site de rencontre de son téléphone ? Pourquoi a-t-elle supprimé plusieurs messages de son WhatsApp et pourquoi a-t-elle menti sur certains détails ? On ne sait pas ce qu'il s'est passé pendant trois heures. Moi je doute."

Le jugement sera rendu le 4 septembre.