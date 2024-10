Coups de couteau mortels à Bruxelles: l'homme recherché par la police a été arrêté

L'homme suspecté d'avoir poignardé à mort un individu samedi soir dans le centre de Bruxelles a été identifié et arrêté, a indiqué mardi la police fédérale. Un avis de recherche avait été diffusé un peu plus tôt dans la journée. Il a désormais été retiré.

L'agression mortelle a eu lieu samedi soir vers 23h40 dans la rue de l'Écuyer à Bruxelles, non loin du théâtre royal de La Monnaie. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a eu lieu entre deux hommes sans-abri et l'un des deux a poignardé l'autre à plusieurs reprises. La victime est décédée sur place, malgré l'intervention de passants et des services de secours qui avaient été appelés sur les lieux.