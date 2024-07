Cowboy encourage les gens à faire la course à vélo, le maire d'Amsterdam s'y oppose

La ville d'Amsterdam a interdit à la marque belge de vélos Cowboy d'encourager les gens, via une application, à s'affronter en faisant la course à vélo. "Absurde et irresponsable", a déclaré le maire d'Amsterdam. En Belgique, l'institut de sécurité VIAS réagit avec inquiétude face à une telle idée, écrivent lundi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.