Deux ans de prison ferme pour des faits de rébellion à Genval

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut un habitant de Rixensart à deux ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 1.600 euros. L'homme, en situation de récidive, s'est rendu coupable de faits de rébellion, menaces et outrages envers la police. D'après le parquet, le prévenu est coutumier de ce genre de comportement.

Dans la nuit du 12 au 13 février 2024, la police avait été envoyée aux environs du lac de Genval, pour un individu agité, semblant sous l'influence de l'alcool. Lorsque M.V. avait aperçu les agents, il avait crié qu'il allait les tuer, affirmant posséder une Kalachnikov.

Durant le contrôle, le prévenu avait continué à se montrer agressif et insultant. Il avait tenté de porter un coup de poing à un policier et en avait poussé violemment un autre, refusant d'être fouillé. Emmené au commissariat et mis en cellule, il avait insulté les intervenants durant plus d'une heure et refusé de se conformer à leurs injonctions.