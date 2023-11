Deux ans de prison pour le viol d'une jeune femme en situation de vulnérabilité

Les faits s'étaient déroulés le 11 septembre 2020 dans la région de Hannut, où plusieurs amis avaient décidé de réaliser une sortie commune. Les participants avaient fréquenté un restaurant et un café de Hannut avant de se rendre chez l'un d'entre eux. Au cours de la soirée, le prévenu s'était éclipsé avec la victime dans une chambre. Sous influence de l'alcool et en situation de vulnérabilité, la jeune femme avait accepté un baiser, mais le prévenu avait insisté et commis ensuite un viol et des faits d'atteinte à l'intégrité sexuelle.

Non consentante, la jeune femme était sortie traumatisée de cette première scène. Elle était rentrée chez elle, mais le prévenu l'y avait rejointe pour tenter à nouveau de lui imposer des relations sexuelles.