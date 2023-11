Deux mineurs arrêtés pour l'agression du député néerlandais Thierry Baudet

Un second suspect a été interpellé aux Pays-Bas à la suite de l'agression lundi du député Thierry Baudet. Il s'agit une nouvelle fois d'un mineur originaire de Groningue, selon le parquet. Un autre mineur avait déjà été interpellé et placé en détention préventive pour les mêmes faits plus tôt dans la semaine. Il a été décidé jeudi que ce dernier resterait en détention pour 14 jours supplémentaires.