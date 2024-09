Deux morts et quatre blessés dans une fusillade à Marseille dans de possibles narchomicides

FRANCOIS NASCIMBENI

Deux hommes ont été tués et quatre ont été blessés tard samedi dans une fusillade dans une cité des quartiers nord de Marseille, a-t-on appris dimanche de source policière et auprès du parquet, qui évoque de possibles narchomicides.

La fusillade a eu lieu un peu après 23H00 dans la cité des Iris, dans le XIVe arrondissement de la deuxième ville de France.

Les personnes tuées sont deux hommes âgés de 24 et 26 ans et les blessés ont entre 24 et 29 ans, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone, soulignant que le mode opératoire des homicides, perpétrés avec des fusils d'assaut de type Kalachnikov de calibre 7.62 laisse penser que cela pourrait être lié aux trafics de stupéfiants qui gangrènent la deuxième ville de France et notamment de nombreuses cités des quartiers populaires.