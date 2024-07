Deux personnes arrêtées en gare de Stockholm, soupçonnées de transporter un engin explosif

Une femme et un homme d'une trentaine d'années ont été arrêtés à la gare centrale de Stockholm mercredi soir, soupçonnées d'avoir transporté un engin explosif, a indiqué jeudi le parquet suédois.

L'homme d'une trentaine d'années et la femme de 35 ans sont "soupçonnées d'infraction à la législation sur les produits inflammables et explosifs, délit aggravé, et de préparation de destruction aggravée de biens", a déclaré Carolina Frohm, procureure en charge de l'enquête, dans un communiqué.

La décision de les placer en détention provisoire sera prise au plus tard samedi à midi (10H00 GMT).