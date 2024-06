Double assassinat au Roeulx : le procès de Salvatore Fragapane a débuté

Le procès de Salvatore Fragapane, âgé de 47 ans et accusé d'un double assassinat et d'une infraction à la loi sur les armes, a commencé lundi devant la cour d'assises du Hainaut.

Les voisins ont entendu plusieurs détonations, en fin de matinée, et durant l'après-midi.

Les policiers ont retrouvé des douilles près des corps et d'autres douilles un peu plus loin, près de la buvette.

Les victimes, Christelle Montigny et Quentin Fanciullino, ont été tuées d'une balle dans la tête.

L'accusé est défendu par Me Delphine Paci, du barreau de Bruxelles.

Le jury est composé de huit hommes et quatre femmes. Trois femmes sont jurés suppléants.

Les parties civiles sont représentées par Me Antoine Chomé, du barreau de Bruxelles, et Me Jean-Philippe Mayence, du barreau de Charleroi.

L'accusation est représentée par Pierre Hustin, avocat général.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d'Hoogvorst, conseiller à la cour d'appel du Hainaut.