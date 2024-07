Encore quelque 200 personnes à la rave party organisée à Couvin

Quelque 1.500 personnes étaient sur le site dans la nuit de samedi à dimanche. L'ambiance était tendue avec la police samedi soir. Une vingtaine de policiers présents sur les lieux ont été ciblés par des jets de pierres et les rétroviseurs ainsi que le pare-brise d'un véhicule de police ont été cassés.

Il avait été communiqué aux fêtards qu'ils devaient quitter le site dimanche pour midi au plus tard. La plupart ont respecté la consigne et le site s'est vidé au fur et à mesure de l'après-midi. Les policiers locaux ont reçu l'appui d'une dizaine d'agents de la police fédérale, venue avec un hélicoptère. Le départ des quelque 200 personnes encore présentes est attendu sous peu.