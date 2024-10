Enquête sur des soupçons de harcèlement au sein de la police d'Ostende

La jeune femme avait intégré l'équipe intervention de la police ostendaise et y a travaillé durant un peu plus d'un an, de novembre 2018 à janvier 2020. Elle a expliqué par la suite avoir été victime de harcèlement et de mauvais traitements de la part de ses collègues. Plusieurs années après son départ, ceux-ci continuaient à la tourmenter, ajoutait-elle.

Les derniers faits remonteraient ainsi au 31 août 2024. Elle aurait été enfermée dans un combi et menacée à l'occasion d'un contrôle routier. Trois semaines plus tard, l'ex-policière se donnait la mort.