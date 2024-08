"Entre la vie et la mort": un homme se fait violement agresser à la Feria de Dax

La Feria de Dax est une fête populaire typique du Sud-Ouest, mêlant bars associatifs, musique et spectacles taurins. Elle rassemble jusqu'à 800.000 personnes, arborant une tenue rouge et blanche, durant cinq jours à la mi-août. Plus de 270 policiers et gendarmes ont été mobilisés chaque jour pour sécuriser l'événement qui se clôture dimanche. La dernière agression mortelle durant ces fêtes remonte à 1996, lorsqu'un professeur d'anglais avait été tué par deux anciens élèves.

Dans la région, en juillet, un homme de 58 ans était mort quelques jours après une violente altercation survenue lors des fêtes de Bayonne, déjà endeuillées en 2023 par l'agression mortelle d'un habitant du centre-ville.