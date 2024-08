Fin de l'enquête sur l'accident survenu sur le parking du restaurant The Jane à Anvers

L'enquête sur l'accident survenu sur le parking du restaurant étoilé The Jane à Anvers est terminée, a indiqué mardi le parquet, confirmant une information du journal Het Laatste Nieuws.

Nick Bril, le chef du restaurant anversois, est soupçonné d'avoir roulé, alors qu'il était en état d'ébriété après une fête de nouvel an, sur un de ses collaborateurs, sur le parking de son établissement. La victime, âgée de 37 ans, se trouvait peut-être déjà au sol au moment de l'accident. Selon plusieurs médias, Nick Bril aurait tardé à prévenir les services de secours et n'aurait pas mentionné qu'il avait renversé une personne. Grièvement blessée, la victime a perdu ses deux jambes.

Les infractions ont été provisoirement classées comme coups et blessures involontaires, conduite sous l'influence de l'alcool et négligence coupable. Maintenant que l'enquête est terminée, il appartient au parquet de rédiger ses réquisitions et de décider des préventions pour lesquelles il souhaite poursuivre le chef étoilé.