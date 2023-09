Il est impossible de déchoir Bayingana Muhirwa de sa nationalité belge, selon Me Lurquin

Hervé Bayingana Muhirwa n'a qu'une nationalité, la belge, et on ne peut donc l'en déchoir, a plaidé Me Lurquin vendredi après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles chargée de juger les attentats commis à Bruxelles le 22 mars. Bien que jugeant cette peine impossible, le pénaliste a tout de même demandé aux jurés de ne pas l'appliquer au nom du principe de proportionnalité.

"Si vous l'appliquez, ce qu'il va se passer c'est qu'il va être libéré et que quand il sortira du box, des policiers vont venir l'arrêter, le menotter, le faire passer par Haren pour reprendre ses affaires et l'amener au centre de Steenokkerzeel en attente d'un rapatriement au Rwanda", a-t-il expliqué aux jurés. "Ce sera fini, il ne pourra plus revenir. Et sa mère, réfugiée, ne pourra pas aller le voir."

"Obligé quelqu'un comme ça à faire le chemin à l'envers (Bayingana a fui le génocide et est arrivé en Belgique en 1998, avant d'être reconnu comme réfugié l'année suivante et d'obtenir la nationalité belge en 2001, NDLR), je ne comprends pas très bien. (...) C'est d'une violence", a commenté, visiblement ému, Me Lurquin.