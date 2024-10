Ils volent un bijoutier, qui se suicide par dépit: deux hommes condamnés à 3 et 5 ans de prison

Les faits s'étaient produits le 15 juillet 2023 vers 18h00. Le bijoutier Jean-François Langohr avait reçu la visite d'un Français âgé de 33 ans qu'il avait rencontré trois jours auparavant et qui disait vouloir investir une importante somme d'argent. L'individu s'était présenté au commerce en se déclarant acheteur de bijoux pour une valeur de 201.000 euros.

Deux individus qui avaient été impliqués dans les faits de tentative d'escroquerie suivie d'un vol avec violences contre le bijoutier Jean-François Langohr ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à des peines de 3 ans et 5 ans de prison ferme.

Ce prévenu désirait commettre un "rip deal" (une escroquerie à la transaction). Il avait utilisé une liasse de faux billets de 200 euros, cachée par deux vrais billets, emballée dans de la cellophane. Quand le commerçant avait voulu compter les billets, le prévenu l'avait repoussé violemment avant de lui dérober le sac de bijoux et de prendre la fuite et de rejoindre un complice qui l'attendait dans la voiture.

La marchandise, d'une valeur réelle de 160.000 euros, avait été revendue 13.000 euros pour payer les vacances du prévenu. Dépité par ce vol, le bijoutier Jean-François Langohr avait mis fin à ses jours le soir-même en sautant d'une falaise à Flémalle.

Le principal prévenu, âgé de 33 ans et en état de récidive générale, a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme. Son complice, âgé de 31 ans et en état de récidive générale, a été condamné à une peine de 3 ans de prison ferme. Des confiscations pour plus de 160.000 euros ont été ordonnées contre les deux prévenus.