Importante émanation de monoxyde de carbone dans une maison à Ixelles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, samedi vers 19h50, pour un détecteur de monoxyde de carbone (CO) qui s'est déclenché dans une habitation rue du Mail à Ixelles, divisée en plusieurs studios. Sur place, les pompiers ont mesuré des taux extrêmement élevés de CO dans l'un de ces petits appartements. L'occupant n'était pas présent.

"Chacun des studios était alimenté par une seule et même chaudière au gaz, défectueuse", a expliqué dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les taux que nous avons mesurés dans un studio étaient particulièrement élevés. Si l'habitant avait été présent, les conséquences auraient pu être graves, mais par chance il n'était pas chez lui", a-t-il commenté.

Deux autres personnes vivant dans d'autres logements du bâtiment étaient présentes, mais elles n'ont pas été intoxiquées.

L'origine de cette fuite de CO est une chaudière au gaz défecteuse. Sibelga a dès lors scellé le compteur de gaz.

Les pompiers insistent sur la nécessité de faire installer des appareils de chauffe conformes par un technicien agréé et de faire les entretiens réguliers requis. Il est aussi primordial de s'assurer que le système d'évacuation des gaz de combustion fonctionne, de prévoir une ventilation et de s'assurer d'un apport d'air frais régulier dans la pièce. Il est également utile de faire installer un détecteur de CO.