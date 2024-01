Info trafic: la province du Luxembourg en alerte rouge, prudence sur les routes verglacées

On parle beaucoup de la neige ce matin, même si les perturbations sont encore très limitées. C'est surtout en province de Luxembourg qu'il faut se montrer prudent, les pluies verglaçantes provoquent des chaussées glissantes, notamment à Arlon, Virton ou encore Neufchâteau.

On nous signale un accident sur l'A12 Anvers-Bruxelles. C'est à hauteur de Strombeek-Bever, en direction de Bruxelles. Une bande de circulation est obstruée à cet endroit.

Bonne nouvelle, puisque sur l'E411, en direction du Grand-Duché de Luxembourg la situation se normalise. C'était assez compliqué ce matin, mais actuellement vous ne perdez plus que 20 minutes entre Sterpenich et Cappellen.

08h00

La situation générale sur les routes

Le point noir du jour se situe dans le sud de la province de Luxembourg. Une province qui est en alerte rouge aux conditions glissantes aujourd'hui. Puisque des pluies verglaçantes tombent en ce moment à Arlon, Virton ou encore Neufchâteau. Ce qui rend les routes très dangereuses et glissantes.

Sur l'E411, la situation est très compliquée ce matin en direction du Grand-Duché de Luxembourg. De nombreux poids lourds sont à l'arrêt en bande d'arrêt d'urgence. Et vous perdez 1h entre Hondelange et Cappellen. Evitez donc ce secteur si possible !

Sur le ring de Bruxelles, on observe les premiers ralentissements. Vous perdez 5 minutes en ring intérieur entre Grimbergen et Machelen, en direction de Zaventem.