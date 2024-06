Juliette Goormans retrouvée après un an et demi: pourquoi l'affaire a été classée "sans suite" par la justice française

Juliette Goormans, une jeune namuroise portée disparue depuis novembre 2022, a été retrouvée "libre, vivante et en bonne santé" jeudi chez un habitant de la région lyonnaise (sud-est de la France), a indiqué le parquet de Namur.

Domiciliée rue Dewez à Namur, l'adolescente, âgée alors de 17 ans, ne s'était plus manifestée depuis le 14 novembre 2022. Elle avait été vue pour la dernière fois à l'abribus du TEC situé rue Gustave Guidet à Vedrin. Depuis, des recherches étaient en cours pour retrouver sa trace.

Elle a finalement été retrouvée ce jeudi en région lyonnaise grâce à la collaboration des autorités judiciaires françaises et des services de la police nationale de Villeurbanne. L'enquête a également impliqué la police locale de Namur, la police judiciaire fédérale de Namur, la Cellule des personnes disparues, l'association Child Focus et son homologue française, ainsi que l'association Assistance et recherche de personnes disparues.