Kim De Gelder, interné, peut quitter son centre "seulement pour raison médicale urgente"

Plusieurs proches de victimes de Kim De Gelder, coupable de l'assassinat de deux bébés et d'une puéricultrice dans une crèche à Termonde en 2009, s'inquiètent d'avoir reçu une lettre indiquant une possible "permission de sortie" pour l'homme actuellement interné dans un centre de psychiatrie légale à Anvers. L'information a été rapportée mardi par Het Laatste Nieuws. Le parquet de Flandre orientale et le tribunal de l'application des peines de Gand indiquent pour leur part qu'il s'agit d'un "nouveau placement en régime fermé sous lequel il n'est autorisé à quitter le centre que pour des raisons médicales urgentes".