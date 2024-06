La comparution de Sihame El Kaouakibi devant la chambre du conseil reportée à octobre

Le parquet souhaite poursuivre l'ex-élue Open Vld pour fraude aux subsides, liée à son ASBL Let's Go Urban. Elle a entre-temps décidé de quitter la vie politique. Le parquet demande également de renvoyer devant le tribunal correctionnel l'ASBL ainsi que le compagnon de l'Anversoise.

Active sur le plan social et dans l'accompagnement des jeunes, Sihame El Kaouakibi s'était fait connaître plus largement en créant Let's Go Urban, un lieu de rencontre et de formation de jeunes autour des disciplines urbaines, dont la danse. L'entrepreneuse sociale était déjà liée à l'Open Vld, mais avait fait son entrée en bonne place sur les listes libérales aux élections de 2019, étant d'emblée élue pour siéger au Parlement flamand.