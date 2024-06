La douane découvre une "grande fabrique illégale" de cigarettes à Jumet

La douane belge a effectué ce mardi des saisies sur trois sites lors d'une journée d'action dans le cadre de la lutte contre la production illégale de cigarettes, a-t-elle annoncé. Une fabrique illégale a été mise au jour et une douzaine de personnes interpellées.

Le site jumétois disposait d'un logement entièrement rénové pour les travailleurs. Onze suspects de nationalité ukrainienne et un suspect de nationalité russe étaient présents sur le site au moment de l'intervention et ont été placés en détention pour interrogatoire.

À Jumet (Charleroi, province de Hainaut), "une grande fabrique illégale de cigarettes a été découverte avec deux lignes de production et une ligne d'emballage, ainsi que des précurseurs (produits chimiques utilisés notamment dans la production de tabac, NDLR) de cigarettes, 10 tonnes de tabac et 5.000.000 de cigarettes finies, emballées sous le nom de Marlboro Red, entre autres", annonce la douane.

À Renaix (Flandre orientale), 10.900.000 cigarettes ont été trouvées dans un entrepôt, de même que 33 palettes de précurseurs de cigarettes, principalement des ébauches de paquets (boîtes d'emballage non encore imprimées) et des filtres de cigarettes. "Fait remarquable, un scanner de palettes a été trouvé à cet endroit. Cet appareil est vraisemblablement destiné à tester les chargements de palettes en vue de préparer les expéditions illégales", précise la douane. Un autre camion a également été saisi.

Enfin, à Beveren (Flandre orientale), six boîtes de tabac et des restes de précurseurs ont été trouvés dans un local de stockage. Une personne a été arrêtée pour être interrogée. Au cours de cette opération, 15.900.000 de cigarettes et 10 tonnes de tabac ont été saisies.