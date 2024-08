La "lockdown party" de Waterloo devant le tribunal correctionnel le 17 septembre

Parmi les affaires qui devraient marquer ce début d'année judiciaire en Brabant wallon figure le dossier d'une soirée organisée en plein Covid par une famille, dans leur maison située entre Lasne et Waterloo. L'intervention de la police avait tourné au vinaigre et les vidéos avaient agité les réseaux sociaux en décembre 2020. Deux cours d'assises sont également programmées en octobre et en novembre prochains.

Le dossier de cette soirée organisée en violation des règles de confinement a été reporté à plusieurs reprises. Des policiers indiquent avoir été frappés et blessés lors de leur intervention tandis que les occupants de la maison affirment avoir eux aussi été victimes de violence injustifiées de la part des agents. Les avocats des prévenus ont déposé plainte contre plusieurs policiers, et demandé divers devoirs complémentaires avant que le tribunal correctionnel tranche dans le dossier. Près de quatre ans après les faits, l'affaire devrait être plaidée à Nivelles le mardi 17 septembre.

Par ailleurs, deux cours d'assises sont programmées en Brabant wallon cet automne. Le premier dossier concerne François Lavency et doit débuter à la mi-octobre. Un mois plus tard, le 15 novembre, une nouvelle session de la cour d'assises du Brabant wallon se penchera sur l'affaire mettant en cause Elisabeth Simaz et Jessica Lancini. Mère et fille doivent comparaitre pour s'expliquer sur la mort du mari de la seconde, victime de coups de couteau le 3 mars 2019 au domicile du couple, à Nivelles.